Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як тренується вдома в стильному костюмі

Настя є активною любителькою спорту і після схуднення дівчина продовжує активно займатися ним, навіть попри всю зайнятість на роботі й написання музичних композицій. Сьогодні дівчина показала, як займається вдома в сіро-чорному костюмі і зазначила топ кращих вправ, які вона робить кожен день.

Так, цього разу Настя показала, як влаштувала спеціальну тренування і навіть пояснила, як займатися з максимальною користю:

«Довгоочікувані онлайн-тренування тепер будуть доступні на моєму YouTube каналі! Перша вже чекає вас там! ☑️ І поступово я буду викладати інші!

40 хвилин кращих вправ на руки, ноги, прес і сідниці! 🔥Для всіх, хто хоче бути здоровим і підтягнутим і мотивованим на спорт! тренуйтеся разом зі мною», - написала Настя.

Шанувальники тут же відреагували:

«Яка ти розумничка. Стільки енергії і позитиву. Заряжаешь на весь день ❤️❤️❤️❤️», «Ураа🤗 супер новина❤️», «Я тільки вчора зробила цю ж тренування )) 🔥», «Відмінні результати👏👏👏 що вас спонукало до схуднення?», «😊😊я треную дітей з футболу намагаюся сильно щоб у нас в країні були технічні гравці», «супер новина!!!!!спасибі велике!», «Ура я перваяяя❤️❤️❤️❤️», «👍😘 круто, дякую, дуже чекала!!!!».

Варто відзначити, чтоосле схуднення Настя почала змінювати свій стиль і тепер фактично кожен день показує, як виглядає її помітно струнка фігура. При цьому Настя любить демонструвати самі різні образи, нерідко дивуючи фанатів незвичайним дизайном одягу. Цей раз не став винятком.

Нещодавно Настя показала два яскравих кадру, зроблених будинку. На них Настя демонструвала фігуру в широких джинсах з високою талією. Тепер вона відобразила себе в ефектних микрошортах, які мали розкльошений фасон. Їх вона поєднувала з білої принтованной футболкою.

«Настрій : дика кішка 🐆 Яка фотка більше подобається? 1 або 2? 📷», - написала Настя.

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