Российская актриса Анастасия Задорожная, которая снималась в фильмах «Квартала 95», полностью разделась для фотосессии

Как передает Politeka.net, снимком 34-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото Задорожная позирует сидя качелях полностью обнаженной. Интимные места прикрывают только цветы. Актриса призналась, что «лютики» держатся на скотче.

Актриса заявила, что терпеть не может подобные фотосессии.

«А что я сама больше всего не люблю? Фэйк. За это, например, не люблю подобные фотосессии. Но если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче. И девочка вся такая «вдохновленная», томно смотрит на вентилятор и просит чутка прибавить ветерка, но нет. Слетят «лютики», развалится качелька, кудри придется укладывать еще? 3 часа. Ах да! Позы. С виду очень комфортные и гармоничные», — подписала она снимок.

При этом Задорожная добавила, что если фото соберет много комментариев, то она покажет и другие кадры этой фотосессии.

Похоже, что фолловеров такая перспектива радует, и они стараются вовсю. Некоторые специально пишут, что решили добавить комментарий только для количества.

Также многих удивляет, зачем звезда принимает участие в проектах, которое ей не приятны, а потом еще и публикует снимки.

Что касается самой фотографии, то фолловеры артистки оценили ее по-разному.

«На сайте одноклассники хорошо бы пошел на аватарку такой формат», «Прям индеец краснокожий», «Сладкая, как мед», «Вот это фото🔥🔥🔥🔥 Просто Богиня Цветов💜💜💜 Настюшка красоточка», «Как же это здорово, что ты такая раскованная», - пишут в комментариях.

Также в сети отметили, что это фото появилось после съемки Задорожной в фильме «Квартала 95» "Любовь в большом городе".

Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» с подружкой задрала платье, показав, за что ее любят мужчины: «Королевы».

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам.

Также Politeka писала, что блондинка из фильмов "Квартал 95" сняла штаны ради волнительного фото: "Как для Плейбоя".