Дан Балан, якому після шоу "Голос країни" приписують роман з Тіною Кароль, на сцені та в кадрі звик епатувати публіку

В цей раз артистові вдалося вразити фанатів новим кадром, який він представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Як відомо, чоловік рідко оновлює свій профіль, бо всі його фото розбурхують шанувальників.

На новому фото Дан позував в стильному ніжно-блакитному піджаку, чорній майці і з легкою усмішкою на обличчі, яка відразу ж привернула увагу фанатів. Артист не став відмовчуватися і цілком оригінально підписав новий кадр:

«Now you embrace me.......do you really like blue?», - лаконічно зазначив співак.

Фанати тут же відповіли:

«Можна коментар під моїм фото від Дана ? Це моя мрія👏», «Дуже гарний 😍», «🥰🥰💕 yeah! My favorite color is blue..🥰🥰», «Цікаво, звідки ця цитата?», «Handsome!!!🔥🔥», «Вааай😻Красивыый😻❤️😻», «Нарешті ти повернувся💜💜💜», «Ми дуууже нудьгували😍», «Який красень🔥», «Аоаоаоаоаоаоаоо...втрачений дар мови🤤🔥».

Зазначимо, раніше продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем