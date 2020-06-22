Обновлен список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании. В частности, под подозрением окажутся слишком нервные граждане
Национальный банк Украины своим постановлении №65 разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков. Такой риск-ориентированный подход должен отсечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
НБУ опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга со следующими индикаторами подозрительности:
- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;
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Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
- не предоставляет информацию, нужную для надлежащей проверки (или неполную);
- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения и т.д.
Ранее мы сообщали, возмущенный клиент ПриватБанка пожаловался на сайте Минфина, что ему без предупреждения отключили популярные услуги, а именно "Оплата частями" и "Оплата в рассрочку". Кроме того, банк обнулил кредитный лимит.
"На днях мне ПриватБанк обнулил кредитный лимит без моего ведома, и лишил меня услуг! На карте было 15140 гривен, ровно столько был установлен лимит, и я недавно только положил все до копейки...", - рассказал клиент.
В банке ответили на жалобу, не объяснив причин: "Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от Банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться".
Напомним, масштабный сбой в терминалах ПриватБанка, деньги исчезли: "Через 14 дней...".
Как сообщала Politeka, банки объявили украинцам новые жесткие правила, что нужно знать: "деньги нельзя снять без...".
Также Politeka писала, чт блокировка денежных компенсаций украинцам, ПриватБанк сделал заявление