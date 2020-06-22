Обновлен список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании. В частности, под подозрением окажутся слишком нервные граждане

Национальный банк Украины своим постановлении №65 разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков. Такой риск-ориентированный подход должен отсечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

НБУ опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга со следующими индикаторами подозрительности:

- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

- не предоставляет информацию, нужную для надлежащей проверки (или неполную);

- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения и т.д.

Ранее мы сообщали, возмущенный клиент ПриватБанка пожаловался на сайте Минфина, что ему без предупреждения отключили популярные услуги, а именно "Оплата частями" и "Оплата в рассрочку". Кроме того, банк обнулил кредитный лимит.

"На днях мне ПриватБанк обнулил кредитный лимит без моего ведома, и лишил меня услуг! На карте было 15140 гривен, ровно столько был установлен лимит, и я недавно только положил все до копейки...", - рассказал клиент.

В банке ответили на жалобу, не объяснив причин: "Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от Банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться".

Напомним, масштабный сбой в терминалах ПриватБанка, деньги исчезли: "Через 14 дней...".

Как сообщала Politeka, банки объявили украинцам новые жесткие правила, что нужно знать: "деньги нельзя снять без...".

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