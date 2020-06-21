Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова восхитила формами в черном костюме

Молодая спортсменка любит удивлять кадрами со съемок и также часто балует фанатов превью-кадрами с фотосессий в новых образах. В этот раз девушке удалось покорить видом в черном костюме.

Похоже, звезда решила сняться в очередной фотосессии, в которой похвасталась акробатическими способностями и даже сверкнула формами в довольно глубоком декольте своего костюма.

Даша соблазнительно склонилась перед объективом и с легкой улыбкой показала топ удачных поз для новых фото.

Также Даша появилась в сдержанном костюме черного цвета и с аккуратной улыбкой на лице уже на готовых снимках. При этом красотко растянулась в идеальном шпагате и соблазнительно прогнулась в спине. В подписи она рассказала, как собирается получить удовольствие от жизни и важного для нее дня:

«С Днём Рождения меня 🥳 Кто-то любит праздновать этот день, кто-то нет. Для меня - это важный день, который даёт возможность оглянуться назад, подумать, что интересного и значимого произошло за предыдущий год, какие цели были поставлены, какие достигнуты, какие люди сохранили со мной тёплые отношения, а какие ушли из моей жизни.

За предыдущий год со мной произошло столько всего, что даже не вериться, а сколько было ярких, насыщенных и прекрасных событий. За это поднимаю бокал и за себя с новыми идеями, планами и мечтами на следующий год 🍾🥂Огромное спасибо за ваши поздравления ♥️

Столько хороших слов и пожеланий я точно не получала никогда. Часто другим людям мы желаем то, что бы хотели видеть в своей жизни. Вы - теперь моя большая семья. Через вашу любовь, теплоту, искренность я познаю себя. И поэтому, я хочу пожелать вам всех тех прекрасных вещей, которые вы пожелали мне, пусть войдут в вашу жизнь бумерангом. Будьте счастливы и пусть все мечты сбываются. #вашадаша И спасибо за нереальное фото моей @n.g.photographer ! Наташа, ты сама все знаешь 🤤💔», - рассказала Даша под постом и получила массу комплиментов.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".