Шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, показал новое семейное фото, но на этот раз без жены

На снимке, который обнародован в Инстаграм, популярный артист красуется со своими двумя дочерьми - старшей Алисой и младшей Амели, передает Politeka.net.

Пирожков с довольным видом расселся в кресле в деловом костюме, рубашке и галстуке, а по бокам его окружили две красотки дочери, которые были одеты в платья из одинаковой ткани и похожие туфельки. Девочки выглядели немного скованными, если старшая Алиса еще хоть как-то улыбалась, то младшенькая и вовсе была испуганной.

Фотографию шоумен приурочил ко Дню Отца - праздник, который отмечают во многих странах. Этот праздник переходящий — его отмечают в третье воскресенье июня и в 2020 году он пришелся на 21 число.

«Лучшее, что отец может сделать для своих детей — это любить их мать. С Днём Отца, Папаши!!!», - поздравил своих подписчиков Ревва.

Фоловеры не прошли мимо и принялись в ответ поздравлять артиста.

Ранее мы сообщали, 45-летний артист опубликовал снимок, на котором позирует в белой рубашке с голым торсом и светлых брюках на морском берегу, а фотографию подписал стихом Александра Пушкина «Земля и море».

Таким образом звезда сцены напомнил поклонникам о том, что 6 июня 221 год назад родился классик российской поэзии.

Вместе с тем он продемонстрировал фанатам подтянутую накачанную фигуру, которую сложно скрыть даже под одеждой.

Мы также писали, что каждый год Александр и Анжелика празднуют годовщину свадьбы, давая друг другу новые обещания в верности и любви в самых красивых уголках планеты.

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