Меган Маркл считает, что у нее есть призвание, которое она должна развивать
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и стали вести самостоятельную жизнь несколько месяцев назад. Они недавно задумались, каким делом заняться.
Недавно близкий друг Гарри сообщил журналистам, что Меган мечтает приносить пользу обществу.
После убийства Джорджа Флойда и массовых беспорядков, которые прокатились по родной стране актрисы, она подумала, что найдет себя в политике. Она хочет бороться за права людей. Маркл не устраивает, что в США так и не побежден расизм.
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О расовом притеснении супруга принца Гарри знает не понаслышке. Ее дедушка был чернокожим, и поэтому он постоянно подвергался дискриминации. Да и сама Меган в детстве страдала из-за расизма.
"Эта история все еще преследует меня. Это напоминает мне о том, что наша страна совершенно не продвинулась в плане равноправия, и ей предстоит еще пройти долгий путь", – сказала Маркл.
Близкий друг Маркл считает, что ей важно бороться с системным расизмом. Меган даже общалась с американской телеведущей Опрой и другими лидерами сообщества, чтобы понять, какие действия можно предпринять для решения проблемы.
Многие букмекеры давно говорили, что Меган будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Это бы объяснило причину, из-за которой бывшая актриса решила отказаться от королевских обязанностей.
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