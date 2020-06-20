Принц Гаррі нещасливий після втечі з Букінгемського палацу

Про це пише таблоїд The New Idea.

Як стверджують обізнані інсайдери, так званий "Мегзит" збігся з цілим поруч зовнішніх і внутрішніх проблем родини принца.

Тому зараз у ЗМІ активно обговорюють чутки про можливе повернення принца Гаррі в Великобританію.

Не виключено, що вже цього літа колишні герцоги Сассекські разом із спадкоємцем Арчі приїдуть до Англії на місяць-півтора і будуть жити в своєму будинку в околицях Віндзора.



За інформацією джерел, на таке рішення Меган Маркл і принца Гаррі можуть вплинути і антирасистські акції протесту в США.

Меган Маркл і принц Гаррі рідко виходили зі свого особняка в Каліфорнії, оскільки поряд з їх будинком також відбувалися заворушення.

"Гаррі сумує за англійською сільською місцевістю. З тих пір, як він залишив Фрогмор-котедж, у його сім'ї так і не з'явився свій власний будинок. Гаррі буде приємно повернутися додому", - підкреслив обізнане джерело.



Раніше ми розповідали про те, що була розкрита таємниця втечі Меган Маркл і принца Гаррі. З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекські обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.

Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати

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