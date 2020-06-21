"Нагулялись": Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами

В Офисе президента решили пригрозить украинцам на фоне ухудшения ситуации с распространением вируса из Китая.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тищенко.

«Хватит уже гулять. Нагулялись... Большое количество украинцев не понимает всей опасности. Будем принимать меры и пытаться их объяснить. Различными методами, в том числе и теми, что будут бить по карману, то есть штрафами», - отметил он.

Вместе с тем чиновник из офиса Зеленского обратился к украинцам, призвав их быть более ответственными: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Новые правила получения пенсии, украинцам ужесточат требования к стажу: кому полагаются деньги

Украинских пенсионеров предупредили об изменении правил выхода на отдых, в связи с чем, части населения придется работать дальше.

Так, в следующем году в Украине увеличат требования к рабочему стажу, который необходим для выхода на пенсию. В частности, в 60 лет на отдых смогут выйти те, у кого рабочего стажа 28 лет и больше. В 2022-м году требования увеличатся до 29 лет.

Женщины в следующем году смогут выйти на пенсию в 60 лет вместо нынешних 59,6 лет.

НБУ выдал новый курс валют, выходные больно ударят по доллару и евро: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 21 июня буквально «замерзнет» перед тем, как доллар и евро грандиозно обвалятся.

Так, доллар будут продавать по 26,7633 гривны, а уже в понедельник валюта обвалится до 26,7207 гривен за банкноту.

Евро тем временем пробьет «психологическую отметку»: сегодня они будут отдаваться по 30,0579, а в понедельник уже по 29,9953 гривны.

Масштабный пожар вспыхнул в центре Киева, спасатели не справляются: кадры с места ЧП

В субботу, 20 июня, в центе Киева вспыхнул сильный пожар, который окутал здание многоэтажки.

«Горит здание «Киевпроекта» на Богдана Хмельницкого», - сообщалось в соцсетях

Обратим внимание, что в здании вспыхнул один из офисов, из-за чего дым был виден за несколько кварталов. Также в кадр попали несколько бригад пожарных, которые уже работают над тушением возгорания.

Пожар на Б.Хмельницкого! Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 20. Juni 2020

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".