"Нагулялись": Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами
В Офисе президента решили пригрозить украинцам на фоне ухудшения ситуации с распространением вируса из Китая.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тищенко.
«Хватит уже гулять. Нагулялись... Большое количество украинцев не понимает всей опасности. Будем принимать меры и пытаться их объяснить. Различными методами, в том числе и теми, что будут бить по карману, то есть штрафами», - отметил он.
Вместе с тем чиновник из офиса Зеленского обратился к украинцам, призвав их быть более ответственными: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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Новые правила получения пенсии, украинцам ужесточат требования к стажу: кому полагаются деньги
Украинских пенсионеров предупредили об изменении правил выхода на отдых, в связи с чем, части населения придется работать дальше.
Так, в следующем году в Украине увеличат требования к рабочему стажу, который необходим для выхода на пенсию. В частности, в 60 лет на отдых смогут выйти те, у кого рабочего стажа 28 лет и больше. В 2022-м году требования увеличатся до 29 лет.
Женщины в следующем году смогут выйти на пенсию в 60 лет вместо нынешних 59,6 лет.
НБУ выдал новый курс валют, выходные больно ударят по доллару и евро: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 21 июня буквально «замерзнет» перед тем, как доллар и евро грандиозно обвалятся.
Так, доллар будут продавать по 26,7633 гривны, а уже в понедельник валюта обвалится до 26,7207 гривен за банкноту.
Евро тем временем пробьет «психологическую отметку»: сегодня они будут отдаваться по 30,0579, а в понедельник уже по 29,9953 гривны.
Масштабный пожар вспыхнул в центре Киева, спасатели не справляются: кадры с места ЧП
В субботу, 20 июня, в центе Киева вспыхнул сильный пожар, который окутал здание многоэтажки.
«Горит здание «Киевпроекта» на Богдана Хмельницкого», - сообщалось в соцсетях
Обратим внимание, что в здании вспыхнул один из офисов, из-за чего дым был виден за несколько кварталов. Также в кадр попали несколько бригад пожарных, которые уже работают над тушением возгорания.
Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».
Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».
Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".