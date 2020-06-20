В Офисе президента решили пригрозить украинцам на фоне ухудшения ситуации с распространением вируса из Китая

Как сообщает Politeka, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тищенко.

«Хватит уже гулять. Нагулялись... Большое количество украинцев не понимает всей опасности. Будем принимать меры и пытаться их объяснить. Различными методами, в том числе и теми, что будут бить по карману, то есть штрафами», - отметил он.

Вместе с тем чиновник из офиса Зеленского обратился к украинцам, призвав их быть более ответственными: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об ужесточении контроля за мерами безопасности.

20 июня прошло селекторное совещание по поводу ситуации с китайским вирусом. Владимиру Зеленскому доложили, что в Украине значительно вырос показатель заболеваемости, сейчас он составляет 44 человека на 100 тысяч населения. В связи с этим власти приняли новые меры.

Так глава Минздрава Максим Степанов заявил, что больше всего заболевших во Львовской и Закарпатской области. Министр предполагает, что на Западной Украине придется ввести более жесткие ограничения сроком на одну неделю. Кроме того, по всей Украине пройдут инспекции.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить..."