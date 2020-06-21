Что будет с гривной

Курс валют в Украине 21 июня буквально «замерзнет» перед тем, как доллар и евро грандиозно обвалятся

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар будут продавать по 26,7633 гривны, а уже в понедельник валюта обвалится до 26,7207 гривен за банкноту.

Евро тем временем пробьет «психологическую отметку»: сегодня они будут отдаваться по 30,0579, а в понедельник уже по 29,9953 гривны.

При этом десять российских рублей можно будет купить за 3,874 гривны.

Как сообщалось ранее, курс доллара на следующей неделе будет стабильным, но вторая волна эпидемии внесет свои коррективы.



Проанализировав ситуацию на рынке валют они пришли к выводу, что еще неделю нас ждет стабильный курс.

"На следующей неделе коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится. Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее", - отметил Олег Пендзин.

В то же время, эксперты считают, что на будущий курс доллара может повлиять возможное ужесточение карантина, связанное с эпидемиологической ситуацией в Украине.

"Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением вируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина, и тогда с курсом может быть все что угодно, вплоть до обвала гривны", - отметил Андрей Шевчишин.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

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