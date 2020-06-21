Уже со следующей недели семьи украинцев, которые умерли в результате борьбы с китайским вирусом, начнут получать положенные им выплаты

Речь идет о семьях медиков, которые скончались от последствий, вызванных бушующим в стране и мире заболеванием. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время совещания с президентом. Она уточнила, что украинцам начнут перечислять страховые выплаты с 22 июня.

Деньги получат семьи медиков, чьи жизни унес вирус. Суммы выплат для пострадавших от заболевания врачей также были определены ранее на этой неделе. В частности, было решено, что медики, подхватившие COVID-19 во время профессиональной деятельности и в результате получившие инвалидность, получат:

I группа инвалидности – 840 800 грн;

II группа инвалидности – 735 700 грн;

III группы инвалидности – 630 600 грн.

В случае же смерти врача, его семье полагается выплата в размере 1,57 миллиона гривен. В то же время уточняется, что если смерть произошла не во время работы с пациентами, родственники медика получат 210 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что украинских пенсионеров предупредили об изменении правил выхода на отдых, в связи с чем, части населения придется работать дальше.

Так, в следующем году в Украине увеличат требования к рабочему стажу, который необходим для выхода на пенсию. В частности, в 60 лет на отдых смогут выйти те, у кого рабочего стажа 28 лет и больше. В 2022-м году требования увеличатся до 29 лет.

Женщины в следующем году смогут выйти на пенсию в 60 лет вместо нынешних 59,6 лет.

Напомним, отмена соцвыплат в Украине: Кабмин принял новое решение, "автоматически получат деньги…".

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