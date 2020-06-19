Стало известно, при каких условиях украинцам придется вернуть государству субсидии и льготы

Об этом пишет Сегодня.

Так, Верховной Раде предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

В новом законопроекте прописано единственное изменение - это отмена судебного сбора для местных органов исполнительной власти.

Если раньше устанавливали, что человек незаконно льготу,и для возвращения денег в бюджет власти должны были подавать на нарушителя в суд и самостоятельно платить судебный сбор. Для такой категории дел размер сбора составлял 2100 гривен.

Согласно документу, верификацию льготников могут осуществлять в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат из бюджета.

По завершению трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, обязан ли указанный льготник вернуть деньги в бюджет.

"В случае выявления недостоверной информации, предоставленной реципиентом, на основании которой были назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие их, присылают таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты. В случае несогласия с решением, человек может обжаловать его в установленном законом порядке. Споры в случае отказа людей добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке", — проанализировал законопроект эксперт Сергей Войченко.

По его словам, по результатам проверки за 2019 год выяснилось, что государству необходимо дополнительно проверить почти 13 млн получателей льгот.

"В частности, должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 млн грн гривен субсидий, 2,6 млн грн льгот и 11,1 млн грн социальной помощи. Основные нарушения, которые выявили во время проверки получателей субсидий и социальных выплат, это — наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. гривен. Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам", — добавил специалист.

Но украинцев успокоили и заявили, что деньги государству придется вернуть в том случае, если будет доказана ошибка со стороны госоргана или недобросовестности самого получателя средств.

"Причем доказывать наличие ошибки или недобросовестности должен истец, то есть орган власти. Поэтому суды нередко становятся на сторону граждан и отказывают в таких исках", - подчеркнул другой эксперт Владислав Борисенко.

Напомним, Кабмин внезапно решил изменить правила выплат

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