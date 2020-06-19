В Министерстве финансов хотят закладывать бюджетные деньги на ежегодную индексацию пенсий
Такое заявление во время выступления в парламенте сделал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, индексация пенсий, которая была проведена в апреле 2020 года, будет проводиться ежегодно.
Отмечается, что Кабмин внес в изменения бюджета деньги на апрельскую индексацию пенсий. В правительстве планируют предусматривать деньги на индексацию пенсионных выплат ежегодно.
Напомним, что в мае 2020 года украинские пенсии были проиндексованы на 11%. Также в апреле-мае государство выплатило по 1000 гривен пенсионерам, чьи выплаты не превышают 5 тысяч гривен. Кроме этого, с апреля все украинские пенсионеры, которые достигли 80 лет, получают ежемесячную надбавку к пенсии в размере до 500 гривен. Это касается тех пенсионеров, чья пенсия ниже 9205 гривен.
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Отметим, что зимой в Минсоцполитики подсчитали, что около 80% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума.
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