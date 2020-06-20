Украинская модель Мила Кузнецова, которая участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019 подразнила поклонников своей главной гордостью

У себя в Инстаграм красотка опубликовала сториз, засняв крупным планом свою необъятную грудь, передает Politeka.net. Девушка использовала фильтр кошечки, чтобы выглядеть милой. Она отметила, что никуда не пропадала, просто у нее накопилось много дел, связанных с днем рождения.

Красотка выбрала для селфи тесную майку или топ, в которой ее грудь смотрелась просто превосходно. Под конец девушка потрясла нею, чем свела с ума своих поклонников.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова фотографировалась на улице в спортивном костюме, который обтянул ее пышные формы. Она выбрала лосины и кофту, которую расстегнула настолько, что ее главная гордость чуть не вывалилась из декольте.

Как известно, Кузнецова родилась и выросла в Киеве. Известность она получила благодаря своей большой груди, которая, кстати, натуральная. Девушка активно продвигает себя в сети и на телеэкранах. Она участвовала в проекте «Модель XL», часто дает интервью журналистам, снимается для рекламы. Объем ее груди 115 сантиметров.

Несмотря на столь пышные формы, Мила активно занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова едва втиснула достоинства в необычное платье: "Ещё немного и...".