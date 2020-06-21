Знаменитости стараются тщательно следить за фигурами, и в этом им помогают диеты и спорт

Давайте познакомимся со звездами, которые сбросили лишний вес и теперь их фигуры достойны восхищения, пишет Politeka.net.

Некоторые помнят те времена, когда известная певица Настя Каменских сильно поправилась. В одном из интервью звезда призналась, что виной этому стали афтепати.

Позже кудрявая красотка взялась за себя и стала сидеть на диетах. Настя ела только рис, рыбу и бульоны, а соль, сахар и прочее - даже думать не смела.

Сейчас артистка активно занимается спортом.

Наталья Могилевская сбросила 25 килограммов ради участия в шоу «Танці з зірками» в 2017 году. Артистка сидела на особенной диете, где главный принцип - никогда не голодать. Певица питалась небольшими порциями по четыре-пять раз в день. В первой половине дня - углеводы с овощами и фруктами, во второй - белки с овощами.

Также звезда посещает спортзал.

Певица Гайтана для похудения отдала предпочтение различным салатам из томатов, оливкового масла и базилика. Летом она ест как можно больше овощей и фруктов, чтобы витамины поступали в полном объеме, а каждое утро Гайтана выпивает стаканчик ананасового фреша и завтракает салатом.

Тина Кароль однажды призналась, что у нее не было цели похудеть. Просто она ежедневно придерживается специальной диеты и делает зарядку.

Певица уже отошла от изнуряющих диет, однако сейчас в ее рационе увеличилось количество сочных арбузов. Ограничения в еде касаются жареного и жирного, острого и мучного, сладкого.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

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