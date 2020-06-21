Знаменитости стараются тщательно следить за фигурами, и в этом им помогают диеты и спорт
Давайте познакомимся со звездами, которые сбросили лишний вес и теперь их фигуры достойны восхищения, пишет Politeka.net.
Некоторые помнят те времена, когда известная певица Настя Каменских сильно поправилась. В одном из интервью звезда призналась, что виной этому стали афтепати.
Позже кудрявая красотка взялась за себя и стала сидеть на диетах. Настя ела только рис, рыбу и бульоны, а соль, сахар и прочее - даже думать не смела.
Сейчас артистка активно занимается спортом.
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Наталья Могилевская сбросила 25 килограммов ради участия в шоу «Танці з зірками» в 2017 году. Артистка сидела на особенной диете, где главный принцип - никогда не голодать. Певица питалась небольшими порциями по четыре-пять раз в день. В первой половине дня - углеводы с овощами и фруктами, во второй - белки с овощами.
Также звезда посещает спортзал.
Певица Гайтана для похудения отдала предпочтение различным салатам из томатов, оливкового масла и базилика. Летом она ест как можно больше овощей и фруктов, чтобы витамины поступали в полном объеме, а каждое утро Гайтана выпивает стаканчик ананасового фреша и завтракает салатом.
Тина Кароль однажды призналась, что у нее не было цели похудеть. Просто она ежедневно придерживается специальной диеты и делает зарядку.
Певица уже отошла от изнуряющих диет, однако сейчас в ее рационе увеличилось количество сочных арбузов. Ограничения в еде касаются жареного и жирного, острого и мучного, сладкого.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
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