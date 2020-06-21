Украинские звезды обладают шикарной внешностью, которой можно только позавидовать

Артистки не упускают возможности продемонстрировать свои тела в любых нарядах, будь то летом или зимой, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на красоток, которые не стесняются показывать фигуру в откровенных платьях.

Певица Настя Каменских едва не выронила бюст из серебристого платья с откровенным декольте, открытой спиной и экстремальной длиной. Красотка просто идеально выглядит и такой образ невозможно забыть.

Тина Кароль в черном платье, выделила пышную грудь необычным кроем. К тому же, бесстыжий наряд оголил стройную талию знаменитости. В общем, красотка выглядит очень горячо.

Настоящая сердцеедка Светлана Лобода нарядилась в легкое платье с пикантными вырезами. Наряд открывал виды на равную спинку и бедра знаменитости. Звезда просто потрясающая.

Ани Лорак может похвастаться идеальной фигурой. Звезда надела обтягивающий наряд, который подчеркнул пышную грудь.

В топе стоит упомянуть набирающую популярность красотку: эффектная гимнастка, участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова покоряет красотой в любых нарядах, однако нельзя не отметить ее образ в вечернем платье с глубоким декольте. Модель не только похвасталась идеальной фигурой, но и великолепной растяжкой.

Напомним, Настя Каменских позировала в лосинах и топе, демонстрируя подтянутые формы. Звезда решила собрать волосы в узел, видимо собралась тренироваться или только закончила, ведь на фоне можно увидеть коврик для занятий. Певица улыбалась на камеру, а образ дополнила стильными часами.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".