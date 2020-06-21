В мире шоу-бизнеса тема брака и развода особо обсуждается внимательными поклонниками

При этом также слухи о тайных романах звезд, их отношениях и ссорах интересуют социальные сети не меньше. В частности, многие знаменитости по этой причине тщательно скрывают свои отношения от любопытных глаза. Представляем вашему вниманию подборку со знаменитостями, заведшими тайные отношения с возлюбленными и долгое время их скрывавшими.

Знаменитая певица Ани Лорак уже несколько месяцев находится в тайных отношениях с молодым продюсером BlackStar Егором Глебом. Сначала артистка долго скрывала свои отношения после развода, не показывала избранника и его лицо. Затем, после нескольких совместных с ним фото артистку затравили в сети.

Она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов. Однако, Каролина по-прежнему состоит в любовных отношения с саунд-продюсером Егором Глебом и чувствует себя звезда вполне комфортно.

Владимир Остапчук после того, как прожил 12 лет в браке, решил развестись, что стало для его супруги полным шоком. По его словам, его личность стали всерьез обсуждать после громкого развода с Еленой Войченко.

"Я когда-то шутил и думал, что стал известным благодаря Евровидению, или из-за того, что веду топовые проекты в этой стране, но наибольшую известность я получил благодаря разводу. Это негативная популярность, но это наиболее известное событие, кроме Евровидения, с которым ассоциируется Остапчук", - откровенно признался шоумен.

Сейчас мужчина состоит в отношениях с Кристиной горняк, проводит с ней время и пара недавно начала жить вместе.

А вот экс-муж Лорак Мурат Налчаджиоглу не стал подтверждать новые отношения, но также и раскрывать личность девушки не захотел. Впрочем, немногим позже он сам отметил её в Стори, раскрыв всю правду немногим позже.

Об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом в Киеве и дает мастер-классы по макияжу, у девушки есть маленькая дочь. При этом в отношениях с Муратом она совсем недавно. В сети уже успели отметить – Лилия очень похожа с бывшей женой Мурата Ани Лорак.

Певица Вера Брежнева изначально являлась разлучницей брака Константина Меладзе. Поэтому по сей день, несмотря на многие годы совместной с ним жизни, звезду травят в сети, обсуждают якобы новые измены мужчины и приписывают ему новые романы.

«Я могу открыть маленький секрет: это была мечта Константина - быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив. У меня такая счастливая семья, что... И вообще, мы - грузин и украинка - какие ссоры! У нас страсть!», - рассказывала ранее Вера.

Также в сети обсуждают загадочного жениха Анастасии Волочковой, которая уже начала готовиться к свадьбе. На праздник приглашены все звездные друзья балерины.

«Мы решили устроить церемонию в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично. Своего возлюбленного я принципиально не показываю. Так что придется всем дождаться свадьбы», - рассказала артистка.

По сей день она публикует лишь странные фото с рукой возлюбленного, тщательно скрывая личность мужчины.

А вот Кристина Асмус, как и Вера Брежнева изначально также была разлучницей в семье Гарика Харламова. Скандал грянул в 2012-м после семи лет отношений, когда первая жена Харламова узнала, что у мужа появилась другая, и он решил уйти.

«Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной! Причина нашего развода - Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной, советую внимательнее следить за своими мужчинами...», - однажды жестко высказалась первая жена Харламова.

Напомним, что Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка.

Как сообщала Politeka, стройная Каменских поделилась рецептом сладостей без вреда для фигуры: "Можно и нужно!".

Также Politeka писала, что Дорофеева свела с ума знойными формами в купальнике, не выдержал даже Потап: «Что так горячо?».