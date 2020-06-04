Одновременные разводы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исаковым и певца Эмина Агаларова с супругой Аленой Гавриловой стали центром распространения неожиданных слухов

Не так давно в сети появилась информация о том, что Эмин Агаларов, якобы ранее "тайный возлюбленный" Ани Лорак заявил о своем разводе. Мужчина, выступающий под псевдонимом EMIN получил сотни комментариев фанатов, причем большинство из них уверяло: артист разводится ради другой женщины. Развод Полины Гагариной стал причиной новых слухов, по мнению поклонников, звезды хотят быть вместе. Однако, коллега и знакомая артистов опровергла данную иформацию и даже рассказала лишнее об Ани Лорак и Сергее Лазареве, сообщает radiokp.

Так, как оказалось, слухи, распространенные фанатами, не более чем сплетни. Коллега Полины Гагариной и Эмина Агаларова уверяет: это наименее правдоподобная версия разводов двух артистов:

«Полина и Эмин — это очень смешно. Я бы скорее поверила в роман Агаларова и Кети Топурии. А Гагариной также сейчас приписывают роман с Сергеем Лазаревым. Но это тоже неправда. Лазарев очень дружит с Ани Лорак», — раскрыла правду музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Примечательно, что таким образом девушка дала точный намек на отношения Сергея Лазарева и Ани Лорак, фактически подогревая интригу, касательно их романтического общения. При этом дополняя свои слова, она отметила, в центре обсуждения находится именно Эмин Агаларов, так как его всегда обожали женщины.

А вот что касается Полины, то она всегда очень любила мужа и не обращала внимания на существенную разницу в их доходах. Однако по темпераменту супруги друг другу совсем не подходили.

Отметим, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков решили расстаться практически в то же время. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев. Примечательно, что до этого девушке приписывали роман с Сергеем Лазаревым и даже распространили слух о том, что именно она родила артисту ребенка.

Также, согласно заявлениям, в документах и компании Гагариной уже заметны первые перестановки. Ранее в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Однако, теперь стало известно, что 3 недели назад он был уволен.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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