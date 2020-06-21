Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, выставила напоказ бюст

Красотка любит эпатировать публику своими откровенными снимками, сообщает Politeka.net. В этот раз модель опубликовала горячее фото в сториз Инстаграм.

Красотка предстала в наряде с откровенным декольте. Грудь звезды, казалось, сейчас выпрыгнет из огромного выреза. К тому же пикантности прибавляло то, что красотка не надела белья.

Тонкая ткань лежала на груди без всяких креплений. Если бы был ветер, то прелести Деми тут же оказались у всех на виду.

Красотка распустила волнистые волосы, ее вид был хоть и горячим, но и одновременно, милым. Звезда невинно смотрела в камеру и улыбалась.

Фото не получило много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду засыпали комплиментами в личных переписках.

Стоит отметить, что сейчас на звезду подписаны 14,1 млн пользователей сети. Ее посты моментально набирает тысячи лайков и комментариев.

Напомним, Деми Роуз на архивном фото предстала с темными волосами, а сейчас у нее - светлые. Кудрявые локоны немного прикрыли лицо красотки.

Роуз смотрела в камеру, приспустив платье. Модель едва не засветила большую грудь, но вовремя сумела прикрыть ее рукой.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в полупрозрачном платье с огромным декольте. Звезда стояла перед камерой и показывала всю себя, в особенности огромное декольте, в котором видны пышные формы красотки, ведь белья на звезде не было.

Волосы модель решила оставить распущенными, а для фото еще и применила яркий мейкап.

Напомним, роскошная Деми Роуз устроила жаркие игрища посреди пустыни

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