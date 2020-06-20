Модель Деми Роуз показала фигуру в необычном образе, сбросив личик и покорив видом

В этот раз Деми решила предстать перед фанатами в одном лишь черном белье и белоснежном балахоне, более напоминающем простой халат. При этом свою обнаженную грудь девушка закрыла специальными наклейками-сердечками, чтобы скрыть лишнее, сообщает Politeka.net.

Так, девушка сверкнула образом, позируя на природе среди скалистой местности и удивляя пикантностью своего наряда – девушка позировала практически не скрывая своих достоинств. Стройное тело звезды, в частности, вид ее форм, сразу же покорил фанатов. Не секрет, что свою популярность Деми получила благодаря жарким фото, на которых всегда позирует либо в белье, либо же в мини-бикини.

«Благослови ваше воскресенье 💗», «Zzz😍😍😍❤️❤️❤️❤️», «Хермоза, держите ваши челюсти», «Hermosa princesita !!! 😍🔥😍!», «🌷🌷🌷🌷😘 Девушка, да вы великолепная бестия😘😘💌💌💗💗», «Шальная императрица без купальника, вауl👙😘», «ты пьянишь своей красотой, красотка, но спасибо за ночь», «Просто великолепная дамочка❤️», «Вот это да❤️❤️❤️👌👌👌👌👌».

Ранее мы сообщали, что девушке удалось в очередной раз подчеркнуть свои идеальные изгибы довольно крошечным купальником, поэтому поклонники тут же написали множество комментариев в адрес молодой модели, некоторые даже посоветовали другим "держать свои челюсти", ведь формы знаменитости выглядят невероятно.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Ее тренер также рассказывал, что девушка тренируется до пяти раз в неделю в зависимости от ее графика работы. А что касается пышных форм звезды, то опытные специалисты заявляют, что, как бы вы не старались, получить такие формы естественным путем невозможно. Здесь явно присутствует пластика и очень хорошая.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".