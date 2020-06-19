Стало відомо, при яких умовах українцям доведеться повернути державі субсидії та пільги

Про це пише Сьогодні.

Так, Верховній Раді запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно.

У новому законопроекті прописано єдина зміна - це скасування судового збору для місцевих органів виконавчої влади.

Якщо раніше встановлювали, що чоловік незаконно пільгу,і для повернення грошей в бюджет влади повинні були подавати на порушника в суд і самостійно сплачувати судовий збір. Для такої категорії справ розмір збору становив 2100 гривень.

Згідно з документом, верифікацію пільговиків можуть здійснювати в три етапи:

превентивна верифікація – у режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;

поточна верифікація – у процесі призначення допомоги;

ретроспективна верифікація – після виплат з бюджету.

Після завершення трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи зобов'язаний зазначений пільговик повернути гроші до бюджету.

"У разі виявлення недостовірної інформації, наданої реципієнтом, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснені державні виплати, органи, що здійснюють їх надсилають таким реципієнтам вимога про повернення неправомірно або надмірно отриманої державної виплати. У разі незгоди з рішенням, людина може оскаржити його у встановленому законом порядку. Спори у разі відмови людей добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку", — проаналізував законопроект експерт Сергій Войченко.

За його словами, за результатами перевірки за 2019 рік з'ясувалося, що державі необхідно додатково перевірити майже 13 млн одержувачів пільг.

"зокрема, повинні бути повернуті в бюджет 13,7 млн грн гривень субсидій, 2,6 млн грн пільг і 11,1 млн грн соціальної допомоги. Основні порушення, які виявили під час перевірки отримувачів субсидій та соціальних виплат, це — наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними цінних покупок або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень. Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування та виплати допомог і субсидій померлим громадянам", — додав фахівець.

Але заспокоїли українців і заявили, що гроші державі доведеться повернути у тому випадку, якщо буде доведена помилка з боку держоргану чи недобросовісність самого отримувача коштів.

"Причому доводити наявність помилки або недобросовісність має позивач, тобто орган влади. Тому суди нерідко стають на бік громадян і відмовляють у таких позовах", - підкреслив експерт Владислав Борисенко.

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