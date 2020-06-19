Дефіцит Пенсійного фонду України з 2016 року активно зростає, тому в Кабміні пропонують вирішення проблеми

На цей час у нашій країні діє солідарна пенсійна система: коли гроші пенсіонерів складаються з податків працюючих. У державі проживає 11 мільйонів пенсіонерів, а працевлаштованих громадян налічується - лише 10.

Карантин також зменшив число працюючих, що призвело до дефіциту Пенсійного фонду, який став складати 172 млрд гривень, пише Сьогодні.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в Кабінеті міністрів запропонували ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний. У законопроєкті йдеться, що з зарплат українців будуть вираховувати 1% і направляти ці кошти на спеціально створений для цієї людини рахунок, а ще 2% буде платити роботодавець, до того часу поки працівник не стане пенсіонером.

Накопичувальна пенсія буде виплачуватися з тією, яка буде видаватися за солідарною системою.

Збором коштів для накопичувальної пенсії можуть займатися приватні пенсійні фонди, або нове Державне пенсійне казначейство.

Якщо ви отримуєте 10 тисяч гривень і щомісяця на майбутню пенсію буде вираховувати по 3%, вийде 300 гривень в місяць. Якщо вам при цьому до пенсії залишилося 15 років, то вдасться накопичити 54 тисячі гривень. Але сума повинна бути більше.

У найбільших крайніх випадках, якщо людина отримає інвалідність або важко захворіє, кошти можна буде забрати навіть до настання пенсійного віку. Наприклад, для операції.

Звичайно, існують великі ризики не отримати ці кошти, а також знецінення.

Наприклад, у середині 90-х – долар коштував 1,2 гривні. Потім гривня впала до 5 грн/дол., потім – до 8 грн/дол., а зараз долар коштує майже 27 гривень.



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