Розмір аліментів тепер будуть розраховувати по-новому

Про це пише РБК.

Відомо, що парламентарі прийняли за основу законопроект №3112, який передбачає внесення змін до ЗУ “Про виконавче провадження” про обов'язки виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Документ підтримали 246 народних депутатів.

Передбачено покласти на виконавця обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом.

Індексація грошових доходів, спрямована на підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого статтею 48 Конституції України права на забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Варто відзначити, норма про індексацію розміру аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років. Кілька років тому її закріпили також і в законі "Про внесення змін у деякі закони України про індексацію розміру аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі".

Але на даний момент у цієї норми немає механізму реалізації.

"Відсутність механізму реалізації в законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно в судовому порядку", - додали автори документа.

Додамо, що за 2019 рік з українців стягнули 6,7 млрд гривень. У прес-службі Міністерства юстиції стверджують, що в минулому році боржники по аліментах заплатили на 2,1 млрд грн більше, ніж у 2018.

Також у відомстві розповіли, що ще півмільйона виконавчих листів про стягнення заборгованості по виплаті аліментів знаходиться на виконанні.

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