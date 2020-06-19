Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала фигуру в черном белье

Молодая спортсменка, эффектная гимнастка Даша прославилась своей любовью к дерзким выходкам. Еще на шоу она любила эпатировать публику, поднимая стройные ножки и показывая растяжку. Также Даша любит демонстрировать после похудения стройное тедо. В этот раз она показала всю себя в модном белье, передает Politeka.net.

"Уберите детей от экрана", - в шутку сказала звезда, покрутившись перед зеркалом. Также она отметила, что ее вид ей очень нравится и само белье ей идет. Похоже, девушка совсем не стесняется своего тела и готова с легкостью его показать.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и бе увеличенных губ ее просто не узнать.

«Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Ранее Даша показала, как веселится в банном хаталике на террасе во время отдыха в Одессе. Также она рассказала о своих эмоциях по поводу отдыха. Счастливая девушка позировала в естественном виде за столиком с множеством вкусностей.

«Одесса ♥️ Ну что же за чудесный город. Так рада сейчас здесь находиться, абстрагироваться от повседневности и набраться сил от столь особенной атмосферы, солнца, моря... Сейчас границы закрыты, но это не повод грустить. Потому что, с другой стороны, данная ситуация позволяет узнавать родную страну. Ведь, у нас так красиво и колоритно 😍 Ну что же, сдавайте ваши любимые места в Одессе? Куда рекомендуете поехать? 👇🏽», - написала Даша.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".