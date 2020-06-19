Украинская певица Тина Кароль поразила ярким образом в модном костюме бирюзового оттенка

Так, в этот раз на новом фото, опубликованном на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм, звезда предстала в стильном костюме и коротком топе. Яркий образ звезды тут же впечатлил фанатов, пишет Politeka.net.

Певиуа примерила сдержанный костюм мятно-бирюзового оттенка в стиле минимализм - без принтов, украшений и лишних деталей. Под аккуратным пиджаком звезды идеально завершал модный образ кроп-топ нюдового оттенка.

А вот на лице звезды был в этот раз привычный яркий макияж с акцентом на алые губы Кароль. Как известно, ярко-красная помада считается своеобразной изюминкой образа Тины.

До этого на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы похожие кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

Также в социальной сети Инстаграм появился именно такой снимок, на котором артистка решила показать себя в смелом и одновременно с этим — нежном образе. Расстегнув рубашку, звезда показала, что позировала совсем без белья и смущения при этом.

На фотографии она позирует в необычном стиле - стоя немного в стороне от объектива и смотря куда-то в сторону. Тина позировала в белой рубашке, специально расстегнув все пуговицы и представив шикарный вид, но предусмотрительно прикрыв лишнее руками. Ее волосы распущены без каких-либо красивых укладок - просто ниспадают на плечи мягкими, слегка спушенными волнами, а на лице естественный макияж.

«Эксклюзив М1 : к концу августа -начало сентября Тина Кароль представит музыкальную трилогию. ❤Нас ждет новый этап в творчестве Тиночки. Ждете? #ТинаКароль #TinaKarol», -сообщается на странице.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".