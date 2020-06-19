Племянница Софии Ротару, молодая певица Соня Кей, показалася в весьма откровенном образе
Как сообщает Politeka.net, поделилась переживаниями из-за свадьбы на своей странице в Instagram.
"Свадебное платье. Это было одно из, пожалуй, двадцати платьев, которые я перемерила, прежде чем выбрала то самое 😅 Да, это на самом деле сложно выбрать именно то, о котором ты всегда мечтала (девушки меня поймут) одеть на свою сказочную свадьбу. 🙈 Но я даже не думала, что у меня возникнут такие эмоции, когда именно и платье, которое я таки выбрала впоследствии, приснится мне во сне. 😴Я думала, что это все сказки, выдумки, но это на самом деле так и есть. Поэтому то, что должно быть твоим - будет твоим!", - написала Соня Кей.
На фото девушка позирует в белом свадебном платье. Главной фишкой наряда стало очень откровенное декольте, которое опускается почти до самого живота. Соня Кей даже придержала волосы руками, чтобы не закрыть изюминку модели.
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Пользователи социальной сети восхитились внешним видом племянницы Ротару в комментариях:
"Я подумал опять свадьба, мож понравилось 🤣🤣"; "Красота"; "Королевское платье"; "О, я такие тоже люблю"; "Ангел".
Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".
Как сообщала Politeka, племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать.
Также Politeka писала, что племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.