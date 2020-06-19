Племянница Софии Ротару, молодая певица Соня Кей, показалася в весьма откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, поделилась переживаниями из-за свадьбы на своей странице в Instagram.

"Свадебное платье. Это было одно из, пожалуй, двадцати платьев, которые я перемерила, прежде чем выбрала то самое 😅 Да, это на самом деле сложно выбрать именно то, о котором ты всегда мечтала (девушки меня поймут) одеть на свою сказочную свадьбу. 🙈 Но я даже не думала, что у меня возникнут такие эмоции, когда именно и платье, которое я таки выбрала впоследствии, приснится мне во сне. 😴Я думала, что это все сказки, выдумки, но это на самом деле так и есть. Поэтому то, что должно быть твоим - будет твоим!", - написала Соня Кей.

На фото девушка позирует в белом свадебном платье. Главной фишкой наряда стало очень откровенное декольте, которое опускается почти до самого живота. Соня Кей даже придержала волосы руками, чтобы не закрыть изюминку модели.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом племянницы Ротару в комментариях:

"Я подумал опять свадьба, мож понравилось 🤣🤣"; "Красота"; "Королевское платье"; "О, я такие тоже люблю"; "Ангел".

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать.

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