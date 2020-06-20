Глядя на звезд в Инстаграм, восхищаешься и иногда даже чувствуешь себя неполноценным

Красотки обладают гладкой кожей и идеальными овалами лица. Бывает, начинаешь гадать - это фотошоп, косметика или действительно от природы они такие ослепительные.

Благодаря новому приложению "Mirage", которое набирает популярность в сети, гадать больше не придется, пишет wday.ru. Теперь видно, где именно знаменитости применили фотошоп.

Стоит отметить, что цвет от синего к зеленому и красному показывает силу масштабности исправлений.

Так, нетрудно заметить, что в себе поменяла светская львица Ким Кардашьян - форму лица.

Младшие сестры Ким, Кендалл и Кайли Дженнер, слегка подправили свою внешность. В частности, первая исправила щечку и носик.

Поп-королева Дженнифер Лопес хорошо постаралась над овалом лица. Изменения дошли до критического красного цвета.

Модель Белла Хадид также не отстает, применив фотошоп к области шеи и подбородка. Стоит отметить, что знаменитость сделала пластическую операцию на лице, но, видимо, не считает себя совершенной.

Стройная и красивая модель Роузи Хантингтон-Уайтли смогла удивить. Звезда поработала с помощью фотошопа на половине лица.

Напомним, Кайли Дженнер позировала, гордо подперев бока руками, а за ее спиной спадает тяжелый синий «плащ». При этом модель выбрала для фотосессии весьма смелый наряд: ее голубое платье настолько короткое, что едва прикрывает бедра, тем самым обнажая стройные ножки красотки.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в розовом топе с пикантным вырезом в районе груди. Верх обтянул сочную грудь, которая выглянула из разреза. Длинные узкие рукава обтянули руки модели.

Напомним, Кайли Дженнер вместе с фигуристой подружкой устроили бесстыжие танцы в бикини.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Кайли Дженнер в образе Барби сверкнула телом в одной сеточке: "Неоновый демон".

Также Politeka писала, что горячая Кайли Дженнер в одном белье устроила опасную фотосессию с удавом: "Дерзкая крошка".