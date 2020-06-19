Популярную певицу Веру Брежневу перепутали с первой леди Украины Еленой Зеленской за границей
Как передает Politeka.net, вскоре после этого она сделала заявление на своей странице в социальной сети Instagram.
"Особенное место в моем альбоме занимает наша с @monatik_official VECHERINOCHKA !!!
Этим треком мы хотели создать то самое настроение 🔥 и судя по тому, как она вам «зашла» - мы с вами на одной волне 🌊 !!! Конечно, этот трек был создан с любовью и ритмом 🖤", - написала певица.
Стоит отметить, что турецкое издание Нurriyet опубликовало статью о болезни жены президента, перепутав фотографии. Об этом пишет издание "Главком".
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Недавно стало известно, что Елена Зеленская заболела и лечится от китайского вируса в больнице. 17 июня в продажу вышел новый номер газеты, где вместо семейного фото Владимира Зеленского с женой появился постер из фильма «8 лучших свиданий», где Вера Брежнева сыграла жену главного героя.
Некоторые пользователи социальной сети рассказали Вере Брежневой о курьезном случае. Впрочем, большинство из них просто восхитились ее красотой и новой песней:
"Вера, вы уже в курсе что турки вас считают женой Зеленского ?😂"; "Жаркая Вера, жаркий трек 🙌😊"; "Секси Верочка👍"; "Дима и Верочка трек просто пушка😻🔥самые самые❤️❤️❤️❤️❤️".
Напомним, мокрая Вера Брежнева устроила дикие пляски перед Монатиком в Одессе: "аж челюсть отвисла", кадры.
Как сообщала Politeka, Брежнева на столе устроила жаркие танцы без белья перед Монатиком: "Полный провал, отвернитесь".
Также Politeka писала, что игривая Брежнева приспустила халатик ради горячего кадра: "Вы великолепны!".