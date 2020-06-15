Певица Вера Брежнева приехала в Украину и сделала горячий сюрприз Диме Монатику

Как сообщает Politeka.net, исполнительница сама раскрыла подробности "секретной миссии" на своей странице в Instagram.

С 10 июня в Украине разрешили проводить массовые мероприятия. А 14 июня Монатик устроил концерт в Одессе, который едва не испортил проливной дождь. Певцу пришлось выступать под зонтами.

Специально по такому случаю в Украину приехала знаменитая Вера Брежнева, которая недавно записала с Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Она поделилась, что решила сделать коллеге приятное и исполнить вместе дуэтную песню. Монатик узнал об этом лишь когда его подруга появилась на сцене за его спиной.

Как видно на кадрах, исполнитель был приятно удивлен, заметив Веру Брежневу. Артисты душевно обнялись и таки спели дуэтом. Стоит отметить, что Брежнева выступала в экстремально коротком платье и даже выходила танцевать под дождь, заигрывая со зрителями.

"Я захотела сделать сюрприз Диме Мнатику, прихала в Одессу на его концерт, чтобы спеть нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ вместе и за час до его начала начался ливень. Секретную миссию делали всей компанией. Задача была - до начала дуэтной песни не выдать мое присутствие".

Кроме Брежневой, в гости к Монатику пожаловали Надя Дорофеева и Макс Барских.

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