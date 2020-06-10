Украинская певица Вера Брежнева, жена известного продюсера Константина Меладзе, предстала в необычном образе
Красотка опубликовала снимок в Инстаграм, где показано, как над ее прической "колдует" стилист, пишет Politeka.net.
Сама артистка при этом позирует у зеркала. Волосы Веры убраны назад в аккуратную прическу.
Певица опустила глаз, веки подкрашены легкими тенями нюдовых оттенков, а также немного выделяются черные ресницы.
Единственно на чем сделан акцент в макияже Брежневой - яркие губы, которые звезда приоткрыла.
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При этом видно, что Вера надела белый халатик, который немного спустила с плеча, придав образу пикантности.
"Собираюсь на ВЕЧЕРИНОЧКУ года! Сегодня ночью 💃🏼 Следите за сторис ♥️", - подписала кадр артистка.
За два часа пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
"Эхххх мне бы вашу жизнь😮👏👏👏", "А когда у вас будет настоящая семья, а не вечеринки?", "Это ж сколько нужно иметь любви к миру и к себе чтоб так держать удар. Вера вы великолепны!", "Возраст берет свое,тем более муж старый", "Какая же красивая Вера. Сила воли, трудолюбие, и конечно же вера в себя. Как же не хватает этого. Особенно веры. Сейчас верю, в себя верю. 🌷", "Вера, такое чувство, будто вам идут все оттенки помад на свете!))❤️", "Мне всегда было интересно, бывают ли такие моменты у Веры, когда она смотрит на себя и не нравится себе в зеркале)🙈 Я обожаю Веру, и она всегда безупречна))❤️ Не уверена, что Вера увидит среди сотни мой комментарий, но для меня Вера - самая красивая девушка))😊", - написали пользователи сети.
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