Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес скоро отметит 51 год, но выглядит при этом просто фантастически
Звезда опубликовала новые яркие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Нельзя не отметить невероятную фигуру знаменитости.
Красотка позировала, сидя в кресле. Она надела белое боди с открытой спиной и большим декольте.
Кожаные шортики обтянули ее бедра и смотрелись на теле превосходно.
Большой бюст, тонкая талия, пышные бедра и стройные ножки - Лопес выглядят фантастически.
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Стоит отметить, что красотка также надела коричневые сапожки на толстом каблуке, которые едва не дотягивали до ее коленок.
Звезда дополнила образ кольцами в ушах, забрав волосы в тугой хвост.
Джей Ло наклонилась к камере, едва не выронив бюст из выреза. При этом красотка слушала музыку в наушниках и вид у нее бы серьезным.
"Я не могу дождаться, когда вы услышите, над чем мы работаем ...", - подписала фото артистка.
За 15 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали Лопес комплиментами, и выразили огромное желание услышать новую песню кумира.
Напомним, Дженнифер Лопес надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь: "Божественная". Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки.
Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. Видео получилось интересным.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес сделала селфи в зеркало. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.
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