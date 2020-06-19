Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова покорила сменой имиджа

Даша занялась собственными проектами и проведением спортивного марафона после завершени шоу. При этом девушка также начала активно вести свою страницу в социальной сети Инстаграм и рассказывать о своей жизни. В этот раз девушка появилась в новом и мидже с аккуратной прической, чем сразу же заинтриговала сеть.

В этот раз счастливая Даша предстала в стильном черном платье из тонкой ткани и ярким макияжем на лице. При этом, как отметила сама девушка, ей не хватало таких преображений. Похоже, за время участия на шоу девушка привыкла к частым сменам образа:

«Скучала по себе красивой )) спасибо моим феям ❤️ @mariia_samharadze @beauty_lab_ny», - написала Даша.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Волосы, как всегда красиво блестят, ухоженная красотка💎😍», «Дарья прям вау👍», «В таком виде ты не просто красивая, а шикарная, а в обычной жизни ты красивая 😍💓», «Красотка💞», «Дашка в перьях😍😍», «шикарная😍», «Вау🤤🤤💖», «Богиня 😍😍😍😍», «Шикарная девушка🙈😍❤️», «Дашуль, а ничего что ты и так красивая!??❤️».

Отметим, на Instagram фан-странице "Холостяка" появилась публикация, на которой видно, как раньше выглядела бывшая возлюбленная Макса.

При этом в одном из своиз интервью Даша рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и заметила, что не нравится себе лишь после неудачного фото.

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