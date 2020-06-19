Актриса и звезда сериала "Сваты" Ульяна Иващенко не любит вспоминать об участии в популярном проекте

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное заявление звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

Ульяна Иващенко, которая сыграла в первых сезонах "Сватов" маленькую Женю Ковалеву, рассказала, что стыдиться своего прошлого.

Более того, актриса не любит вспоминать о том, что когда-то вообще участвовала в проекте, и даже сейчас не планирует связывать свою жизнь со съемками в фильмах.

По словам Ульяны Иващенко, именно из-за "Сватов" у нее обострилась "звездная болезнь".

"Я категорически не люблю вопросы о сериале. Вы все до сих пор воспринимаете меня в качестве актрисы, но я ею не являюсь. Я – блогер. Я вообще не хочу продолжать работу в кино. От съемок у меня осталось очень неприятное впечатление. Все было очень весело, но у меня после них началась «звездная» болезнь. Много неприятных ситуаций случилось в самом процессе. Но я не могу о них рассказывать. Тема закрыта", - откровенно призналась 17-летняя актриса.

Ранее мы сообщали, в сети поделились жизнеутверждающей цитатой Татьяны Кравченко, сопроводив пост ее фото.

«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису.

Как стало известно, это отрывок из интервью, в котором Кравченко рассказала о том, что не встречается с мужчинами. По словам звезды, ее личная жизнь не сложилась, поэтому сейчас она живет для себя и своих близких, а вот с мужчинами завязала.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

Также Politeka писала, что в сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает