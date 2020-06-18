В Украине планируется новое повышение прожиточного минимума, и оно пройдет в два этапа
Об этом во время общения с журналистами заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Politeka.net.
Так, прожиточный минимум будут повышать в два этапа, потому что сделать это одним махом невозможно.
"Почему быстро это нельзя сделать? Потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть”, – пояснил политик.
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Отметим, что прожиточный минимум в Украине поднимут 1 июля, он составит 2 118 гривен. В связи с этим также изменится размер пенсий, субсидий, материальной помощи военным и алиментов.
Следующее повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2020 года, тогда ПМ должны поднять до 2 189 гривен.
Ранее стало известно, на сколько может вырасти минимальная зарплата в Украине по окончанию карантина. По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, уже во втором полугодии "минималка" может вырасти более чем на 500 гривен.
В Госстате, в свою очередь, подчеркнули, что средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом. То есть, размер уменьшился почти на тысячу гривен.
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