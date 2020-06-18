Популярная певица Вера Брежнева представила свою новую песню на украинском и поделилась загадочным кадром

Знаменитая украинская артистка уже давно живет в России и выпускает песни на русском языке. Однако, на этот раз она решила вспомнить о своих корнях и вместе со своим мужем Константином Меладзе выпустила песню на украинском. Ее отрывком Брежнева поделилась в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

«Уже несколько лет у нас с @meladzemusic было желание сделать песню на украинском языке. И вот, создавая мини-альбом V. мы поняли, что время пришло… Я счастлива получать сообщения со всех уголков мира о том, что вам нравится наш #неадекват, а я представляю, как пары танцуют под неё в страстном танго», - написала звезда.

Она сопроводила публикацию своей фотографией. Кадр выглядит сильно размытым, будто сделанным через запотевшее стекло. На нем можно различить саму Брежневу и человека за ее спиной. На певице белое платье с оригинальным вырезом, оголяющим одно плечо.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Вера, Вы шикарно исполняете песни и на украинском и на английском. что и говорить, богиня поп-музыки», «у вас красивый голос», «Так давно пора было на украинском. Язык красивый», «Очень страстная, чудесная», - пишут люди.

Напомним, мокрая Вера Брежнева устроила дикие пляски перед Монатиком в Одессе: "аж челюсть отвисла", кадры.

Как сообщала Politeka, Брежнева на столе устроила жаркие танцы без белья перед Монатиком: "Полный провал, отвернитесь".

Также Politeka писала, что игривая Брежнева приспустила халатик ради горячего кадра: "Вы великолепны!".