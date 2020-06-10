Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула идеальными ногами в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лето. Самое время сиять и заботиться о своей коже с удовольствием», - говорится в сообщении.

Уточним, что Астафьева рассказывает поклонникам о косметике, которой предпочитает пользоваться. Сам пост она сопровождала ярким снимком в мини-платье, которое подчеркивало сразу две ее гордости: пышную грудь и идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«какая красивая», «невозможно красивая», «ух, какая самка», «Даша, ты очень красивая девочка», «вау, куколка», «бронзовая статуэтка», «шикарная», «звезда», «самая красивая женщина в мире», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица и актриса Даша Астафьева поразила смелым нарядом на публичном мероприятии.

Так, Астафьева позирует в полупрозрачном красном платье, а рядом возле нее стоит телеведущая Катя Осадчая. На обеих звездах маски в связи с эпидемией вируса из Китая.

«Как всегда, на высоте», «Красотки невероятные», «и не стыдно быть такой красивой?», «Очень красиво! Стильно и необычно», «Невероятная», «до чего же красиво», - пишут они.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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