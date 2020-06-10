Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула идеальными ногами в мини-платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Лето. Самое время сиять и заботиться о своей коже с удовольствием», - говорится в сообщении.
Уточним, что Астафьева рассказывает поклонникам о косметике, которой предпочитает пользоваться. Сам пост она сопровождала ярким снимком в мини-платье, которое подчеркивало сразу две ее гордости: пышную грудь и идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«какая красивая», «невозможно красивая», «ух, какая самка», «Даша, ты очень красивая девочка», «вау, куколка», «бронзовая статуэтка», «шикарная», «звезда», «самая красивая женщина в мире», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица и актриса Даша Астафьева поразила смелым нарядом на публичном мероприятии.
Так, Астафьева позирует в полупрозрачном красном платье, а рядом возле нее стоит телеведущая Катя Осадчая. На обеих звездах маски в связи с эпидемией вируса из Китая.
«Как всегда, на высоте», «Красотки невероятные», «и не стыдно быть такой красивой?», «Очень красиво! Стильно и необычно», «Невероятная», «до чего же красиво», - пишут они.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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