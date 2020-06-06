Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева поразила смелым нарядом на публичном мероприятии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Астафьева позирует в полупрозрачном красном платье, а рядом возле нее стоит телеведущая Катя Осадчая. На обеих звездах маски в связи с эпидемией вируса из Китая.

«Как всегда, на высоте», «Красотки невероятные», «и не стыдно быть такой красивой?», «Очень красиво! Стильно и необычно», «Невероятная», «до чего же красиво», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится дома без белья перед подругой.

В этот раз певица сверкнула фигурой в домашнем виде перед подругой Соней Плакидюк. Девушки показали, как веселились в президентском отеле и продемонстрировали свои главные достоинства. Яркий кадр Соня опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.

На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она даже не стала прикрываться или стесняться фигуры.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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