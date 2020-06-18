Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова похвасталась топом самых смелых поз

После победы на шоу и расставания с мужчиной, который "изменил" Даше во время съемок, девушка решила уделить время себе любимой и теперь активно ведет свой профиль в Инстаграм, рассказывает о жизни и не боится демонстрировать лишнее после похудения. Не секрет, что Даша сбросила более 8 килограмм и полностью изменилась после увеличения губ.

Самой девушке это очень нравится, поэтому она спокойно делится жаркими кадрами со съемок. К примеру, в этот раз она показала, как позировала для пикантной съемки, в которой она была одета лишь в черную кроп-кофту и нижнее белье, совсем не скрывающее ее достоинств.

"Озорной характер и спокойствие, юмор и серьёзность, грубость и женственность ... это всё я и я вовсе не хочу меняться. Я не хочу строить из себя не понятно кого, не хочу поддерживать определённый образ, которому не соответствую и точно не хочу переступать через себя, чтобы всем нравиться. Часто читаю от вас, что я одновременно и такая вся шикарная девушка, и «своя в доску» 😃. Это, действительно, обо мне", - рассказала Даша о своем поведении, намекая также, что она - та еще "дамочка с перчиком".

Ранее Даша, вчера признавшаяся, что влюблена, рассказала есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

А вот Даша подчеркнула, что на проекте сценария все же нет. Все события происходят естественным образом. По прошествии нескольких недель девушки просто привыкают к камерам и вообще не обращают на технику никакого внимания.

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – рассказала девушка в интервью программе TrueStory на YouTube-канале.

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