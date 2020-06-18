Горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова всколыхнула сеть неожиданным фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

На новом снимке Ульянова позирует в длинном платье цвета фуксии и кроссовках.

«Ты невероятная❤️ Любим тебя очень❤️❤️❤️», «Дашенька красотка неземная», «Даша ты супер!!!!!!!👍👍👍👍👍», «Наконец-то не чёрный», - восхищаются ею фолловеры.

При этом многих волнует вопрос ее отношений с «холостяком».

«У меня вопрос вы вместе с Холостяком или нет, а то весь карантин был вынужден смотреть это шоу, но так и не понял», «А почему ты не выкладиваешь фото с Максом?», «Все знают что они не вместе», - завязалось обсуждение в комментариях.

А некоторым даже показалось, что Ульянова беременна.

«Мне кажется, или у Даши есть живот, будет пополнение?», «Животик Дашуля, животик», - пишут вкомментариях.

Как известно, шоу завершилось оглушительной победой Даши и эпичным разрывом отношений на пост-шоу с Максом Михайлюком из-за его измены. Девушка прекратила отношения с мужчиной после того, как узнала правду.

Спустя какое-то время она рассказала, что снова влюблена.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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