В мире шоу-бизнеса звездные пары привлекают к себе особо много внимания, равно как и их свадьбы, разводы и новости о пополнении в семье

Однако, ни одни идеальный брак не застрахован от переживаний, конфликтов и других потрясений. Некоторые пары распадаются, как до брака, та и после. Звездные влюбленные не исключения. Тем не менее, после развода жизнь не заканчивается. Некоторым актрисам, певицам и артисткам намного проще воспитывать детей в одиночку.

Представляем вашему вниманию топ знаменитостей, которые воспитывают детей одни, без мужей.

Знаменитая певица Мадонна дважды была замужем — и оба раза неудачно. По словам Мадонны, главное в ее жизни – это дети.

«Сегодня мои вкусы и приоритеты изменились. Дети — любовь всей моей жизни. Они все такие разные и одновременно кажутся мне единым целым», — говорила Мадонна, воспитывающая двух родных детей — Лурдес и Рокко и двух приемных — Дэвида и Мерси.

Тина Кароль воспитывает одна своего сына Вениамина. После смерти любимого супруга Евгения Огира, звезда осталась одна и с тех самых пор не заводит отношений. По крайней мере публично.

Тина старается также не показывать Вениамина на публику, хотя смышлёный молодой человек очень полюбился поклонникам Кароль. Сам он учится в Лондоне, получает отменные оценки и каждые каникулы проводит с Тиной. В последнее время звезда начала часто рассказывать о своем ребенке.

Ани Лорак осталась вместе с дочерью вдвоем после развода со своим супругом Муратом. Звезда бросила мужа после того, как он ей изменил и несмотря на все проблемы спокойно пережила этот факт, завела новые отношения и недавно даже отпраздновала праздник маленькой Софии в семейном звездном кругу.

На празднике присутствовал и мужчина знаменитости – Егор Глеб, отношения с которым она не афиширует. К слову, Каролина позволяет дочери общаться с отцом и не препятствует их отношениям.

Впервые Светлана Лобода стала мамой 9 апреля 2011 года. Тогда на свет появилась ее дочь, которую певица назвала редким именем Евангелина. Отцом девочки является танцор балета Freedom Андрей Царь, в гражданском браке с которым артистка прожила несколько лет.

После расставания Светлана прекратила упоминать о мужчине, но отметила, что не запрещала дочери общаться с отцом.

А два года назад Светлана стала мамой во второй раз. При этом ни личико дочери, ни личность отца звезда не раскрывает, держа все в строжайшем секрете. Сама артистка счастлива, поскольку свои отношения держит втайне от публики.

Шэрон Стоун после тяжелого развода со вторым мужем, журналистом Филом Бронштейном, очень пострадала – их приемный сын Роуэн по решению суда остался с отцом. Возможность видеть мальчика, который живет с Бронштейном в Сан-Франциско, только по выходным не устраивала Шэрон. И чтобы справиться с потерей, актриса усыновила двух детей. Актриса стала мамой Лэрда, год спустя в их доме появился Куинн.

А вот Бритни Спирс несмотря на все перипетии, остается счастлива со своими сыновьями. Стандартный режим дня звезды — отвезти сыновей в школу, затем репетиции, забрать сыновей и вместе поужинать. Певица так переродилась, что отношения со своими последними бойфрендами прекращала из-за того, что те не были заинтересованы в продолжении рода.

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