Актриса Беррак Тюзюнатач, прославившаяся после роли Михрюннисы-султан в сериале «Великолепный век», переживает большую личную драму

35-летняя Беррак Тюзюнатач никак не может наладить личную жизнь. Очередной роман звезды закончился буквально на днях. Беррак рассталась с 42-летним Берком Суябатмазом после восьми месяцев отношений.

Интересно, что когда начинался их роман Берк был женат на телеведущей Бурджу Эмерсой. Поначалу влюбленные скрывали свои отношения, но после того как Суябатмаз оформил развод с женой в 2019 году, Тюзюнатач стала регулярно постить совместные фотографии с бойфрендом. Правда, сейчас актриса удалила все фото с Берком.

Напомним, ранее в этом году появилась информация о том, что Тюзюнатач увеличила грудь.

«Признаю, что сделала операцию по увеличению груди, но не жалею об этом. Женщинам свойственно стремиться к идеалу», — признавалась актриса.

Отметим, многие критиковали ее за такой шаг. Ведь и до операции многие называли Тюзюнатач самой красивой актрисой Турции.

Но, несмотря на красоту, звезде не удается наладить личную жизнь, хотя она сама признавалась, что готова к семейной жизни и хотела бы завести детей.

Однако, пока на ее счету только скандальные романы, которые заканчиваются разрывами. Так, Беррак была в отношениях с турецким актером Неджатом Ишлером, но отношения не сложились.

С 2014 года актриса начала встречаться с хирургом Маджитом Битаргилом, в середине 2015 года пара рассталась.

В 2015 году она начала встречаться с Бирканом Сокуллу, который на тот момент был женат на актрисе Айтен Аслы Энвер. Отношения Биркана и Беррак продолжались несколько лет. Тогда даже говорили, что они вот-вот поженятся, но этого так и не случилось.

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