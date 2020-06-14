Государственный ПриватБанк отказывает клиентам в разрыве депозитов по уважительным причинам

Новый негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

Клиент отметил, что сотрудничал с ПриватБанком 17 лет, и тут на его семью обрушилось несчастье.

"На днях в семью пришло несчастье — онкозаболевание. Срочно понадобились деньги на лечение. Есть подтверждающие диагноз документы, где написано, что требуется срочное и длительное лечение. На текущий момент в Привате открыты два небольших депозита, которые в силу обстоятельств просил досрочно их разорвать, что бы получить свои деньги. Но руководство привата причину для досрочного разрыва депозита посчитали не очень весомой и отказали. Мой вывод: важен не клиент, важны только деньги клиента", - рассказал он в своем негативном отзыве.

По словам клиента, другой банк по этой же причине вернул клиенту деньги с депозита, в отличии от ПриватБанка.

"Банк в этой ситуации без промедлений разорвал аналогичный депозит и не просто вернул деньги, выплатили даже набежавшие проценты, о которых я даже не спрашивал. Вывод: важны не только деньги клиента, но и его жизнь и здоровье. Спасибо банк, ценю Ваш достойный поступок. Я Ваш новый постоянный клиент", - резюмировал он на портале Минфин.

"Нам очень жаль, что случился такой неприятный инцидент. Позвольте сообщить, что данный вопрос был детально рассмотрен нашими профильными специалистами и по результату с Вами был проведен обратная связь, где была озвучена информация о предоставлении необходимых документов для оперативного решения ситуации. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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