Клиентка ПриватБанка рассказала о том, как на ее счет отказались возвращать пропавшие деньги

Соответствующий отзыв появился на сайте Минфин. Так, клиентка ПриватБанка хотела пополнить свою карточку через терминал и вставила несколько купюр, однако на экране высветилось «извините, возникла ошибка». Женщине выдали квитанцию о том, что она перевела деньги через терминал, однако сумма не была указана. Она сразу же позвонила в банк и объяснила свою ситуацию.

По телефону сотрудник ПриватБанка оформил ей заявку на возврат денег и пообещал, что средства поступят на счет в течение 24 часов.

«Через какое-то время пришло смс, что не было обнаружено факта сбоя и отказ в возврате. Я снова звоню, снова оформляем заявку на возврат, снова отказ. И всегда в отказе приписка, мол можете еще раз оформить заявку на возврат. Таких заявок на сегодня подано мной около 6…Итого у меня куча попыток и нулевой результат вернуть собственные деньги. Как расценивать подобного рода ситуацию? Мошенничество Приватбанка?», - поинтересовалась женщина.

В свою очередь, представители банка в ответ на ее жалобу сообщили, что рассмотрением этого вопроса уже занялись специалисты.

«Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат», - отметили в банке.

Ранее мы писали, что ПриватБанк отметился новым обнулением счетов украинцев.

Клиент банка рассказал о том, как ему ни с того ни с сего обнулили кредитный лимит, при этом оставив долг.

По словам украинца, ранее ПриватБанк уже блокировал его счет, однако в этот раз в банке пошли дальше.

Клиенту банка обнулили кредитный лимит на 50 тысяч гривен.

Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.

Как сообщала Politeka, украинцам отказывают в возврате личных средств, срочное заявление ПриватБанка: "Важны только...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк забирает деньги без предупреждения, что происходит со счетами.