36-летняя украинская певица Оля Полякова огорошила признанием, как подверглась жестокому нападению еще в юном возрасте

Об этом певица рассказала на YouTube-шоу Маши Ефросининой "Экзамен". В 17 лет Полякову избили по просьбе бывшего парня и устроили пожар в ее квартире. По словам артистки, бойфренд периодически подымал на нее руку, а когда она его бросила, и вовсе взбесился.

Артистка рассказала, что бывший любовник нанял людей, которые как-то раз подкараулили ее рядом с ночным клубом и "избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови". Тогда даже открыли уголовное дело, но, очевидно, что закончилось оно ничем, так как на сегодня мужчина является политиком, живет в Виннице. Его имя Оля не стала разглашать.

Певица добавила, что у нее на всю жизнь остался шрам - полностью свести его так и не удалось. При этом морально Полякова отпустила эту ситуацию уже давно.

"Мне было мало лет, у меня не осталось травмы психологической. Но была травма очень сильная физическая, шрам я шлифовала 18 раз. Это повлияло на мой слух. У меня были серьезные проблемы с этим", - поделилась Полякова.

Певица призналась, что инцидент помог ей понять, от каких мужчин лучше держаться подальше. Оля 15 лет счастлива замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, который, по ее словам, "никогда бы не позволил себе насилие ни в каком виде - ни морально, ни физически".

Ранее мы сообщали, Полякова любит эпатировать публику откровенными снимками в Инстаграм. Недавно артистка поделилась архивным фото, где она в крохотном бикини. Девушка позировала на яхте, соблазнительно выгнув спинку, хвастаясь осиной талией и стройными длинными ногами.

"Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии...", - подписала снимок звезда.

Напомним, суперблондинка Полякова показала подросших дочерей.

Также Politeka писала, что Оля Полякова рассказала, как ее допрашивали прямо на концерте.

А еще Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру.