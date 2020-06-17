Олеся Железняк призналась, что для нее "Сваты" - больше, чем просто работа

Об этом звезда сериала рассказала в интервью журналистам, пишет Русская газета.

По ее словам, секрет успеха популярного сериала "Сваты" заключается в качественном юморе и положительной атмосфере.

Поклонники находят в "Сватах" что-то, что напоминает им об их собственных семьях, поэтому сериал они воспринимают как "нефальшивую историю".

Олеся Железняк в будущем хочет сыграть важную драматическую роль, но режиссеры видят в ней лишь юмористку.

Олеся не сомневается, что все дело в ее лице и фигуре, которые "не настраивают на "классический" лад".

В общении с журналистами Олеся Железняк также вспомнила, как руководитель театра имени Ленинского комсомола, где она служит, Марк Анатольевич Захаров, упрекнул ее из-за очередного декретного отпуска.

Захаров в шутку предложил звезде сделать, как звезда Голливуда Анджелина Джоли, и усыновить какого-нибудь ребенка из Эфиопии.

"А то все сама да сама", – иронично тогда сказал Захаров звезде "Сватов".

Ранее мы сообщали, в сети поделились жизнеутверждающей цитатой Татьяны Кравченко, сопроводив пост ее фото.

«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису.

Как стало известно, это отрывок из интервью, в котором Кравченко рассказала о том, что не встречается с мужчинами. По словам звезды, ее личная жизнь не сложилась, поэтому сейчас она живет для себя и своих близких, а вот с мужчинами завязала.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

Также Politeka писала, что в сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает