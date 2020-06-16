На днях представители «Дизель Шоу» обвинили студию "Квартал 95" в краже шутки

Скандал не утихает и, кажется, только набирает обороты, пишет Politeka.net. По словам «дизелей», «кварталовцы» полностью украли их номер 2015 года. В ответ последние заявили, что взяли шутку из одной книги 2013 года.

Однако "Дизель Шоу" продолжает наставать на том, что "Квартал 95" украл именно их шутку, ведь номер будто сделан под копирку.

Как отметили "дизели", с 2015 года это выступление стало очень популярным, а "кварталовцы" это "прощелкали". Первые считают, что после ухода из команды Владимира Зеленского, в студии некому проверить сценарий, поэтому и копируются чужие номера.

Напомним, руководитель авторской группы "Квартала" Братья Гагарины, Артем Гагарин, в комментарии к посту "Дизель шоу" сообщил, что последняя компания сама украла эту шутку.

Гагарин попросил себя "не накручивать", ведь его команда взяла шутку из книги 2013 года, мол, не подумали, что "дизели" книги читают.

"Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько... только в этом случае мы - вторые", - написал Гагарин.

Далее "кварталовец" добавил ссылку на книгу. Тогда "дизели" ответили, что текст книги не совпадает с номером.

Представитель "Дизель Шоу" настаивал на том, что номер был в эфире десятки раз, ведь за пять лет стал одним из самых повторяемым.

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