34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук предстала в ярком и летнем образе

Звезда опубликовала в своем Инстаграм красивое фото, пишет Politeka.net. На снимке знойная брюнетка из "Женского Квартала" позировала в черной маечке и кепочке. Ее образ завершили аккуратные сережки в ушах.

Примечательно, украинская знаменитость была без макияжа, что отнюдь ее не портило, а наоборот прибавляло оригинальности.

В руках Марта держала целую охапку маков. Крупные бутоны будто смотрели в камеру, давая вдоволь собой насладиться. Цветы, как и их хозяйка, были безумно яркими и красивыми.

В посте Адамчук рассказала, что в детстве ее бабушка продавала семена, цветы, овощи. Когда будущая звезда приезжала в гости, она тоже приходила на базарчик и продавала абсолютно все, помогая бабушке.

"Наша «бизнесвумен» была примером для меня. Теперь, у каждой бабушки, которая продает что-то в селе или прямо в поле, я вижу свою. У меня сильно болит. Каждый раз. Я бы выкупила все, что у них есть...) Сегодня, у дороги в поле сидела одна из таких бизнесвумен - вспотела, с загоревшими морщинами и в маске. Я купила у нее все маки. Какая она была счастлива ... И я) ♥", - поделилась историей звезда.

За полчаса пост собрал почти 400 лайков и много комментариев.

"Фото бомбезное! ❤️", "Какая Вы молодец🙏❤️", "Мартуся, тронуло😘😘😘😘😘", "Ух ты! Красотища!", "Какая красота !!", "Я тебя люблю ❤️😍🤩💗🧡💟💜💙🥰", "Как это круто", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала на природе под открытым небом. Артистка выбрала для съемки нежную кофту с открытыми плечами и низко спущенными рукавами.

Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".

Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.