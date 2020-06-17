34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук предстала в ярком и летнем образе
Звезда опубликовала в своем Инстаграм красивое фото, пишет Politeka.net. На снимке знойная брюнетка из "Женского Квартала" позировала в черной маечке и кепочке. Ее образ завершили аккуратные сережки в ушах.
Примечательно, украинская знаменитость была без макияжа, что отнюдь ее не портило, а наоборот прибавляло оригинальности.
В руках Марта держала целую охапку маков. Крупные бутоны будто смотрели в камеру, давая вдоволь собой насладиться. Цветы, как и их хозяйка, были безумно яркими и красивыми.
В посте Адамчук рассказала, что в детстве ее бабушка продавала семена, цветы, овощи. Когда будущая звезда приезжала в гости, она тоже приходила на базарчик и продавала абсолютно все, помогая бабушке.
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"Наша «бизнесвумен» была примером для меня. Теперь, у каждой бабушки, которая продает что-то в селе или прямо в поле, я вижу свою. У меня сильно болит. Каждый раз. Я бы выкупила все, что у них есть...) Сегодня, у дороги в поле сидела одна из таких бизнесвумен - вспотела, с загоревшими морщинами и в маске. Я купила у нее все маки. Какая она была счастлива ... И я) ♥", - поделилась историей звезда.
За полчаса пост собрал почти 400 лайков и много комментариев.
"Фото бомбезное! ❤️", "Какая Вы молодец🙏❤️", "Мартуся, тронуло😘😘😘😘😘", "Ух ты! Красотища!", "Какая красота !!", "Я тебя люблю ❤️😍🤩💗🧡💟💜💙🥰", "Как это круто", - написали пользователи сети.
Напомним, Марта Адамчук позировала на природе под открытым небом. Артистка выбрала для съемки нежную кофту с открытыми плечами и низко спущенными рукавами.
Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".
Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".
Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.