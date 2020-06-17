Украинская звезда Анна Седокова продолжает поддерживать связь с фанатами в условиях карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию известная певица сделала в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Анна Седокова поделилась с поклонниками новым ярким кадром, на котором засветила одно из своих главных "достоинств".

Публикацию звезда сопроводила цитатой из книги Джея Рипа "Судьбы".

Ради эффектного снимка Анна Седокова сделала акцент на груди и губах, которые продолжают подкорять сердца мужчин в соцсетях.

«Был только один выход, ибо наши жизни сплелись в слишком запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить всё как-нибудь иначе. Доверимся жребию: орёл — и мы поженимся, решка — и мы расстанемся навсегда. Монетка была подброшена. Она звякнула, завертелась и остановилась. Орёл. Мы уставились на неё с недоумением. Затем, в один голос, мы сказали: «Может, ещё разок?», - говорится в подписи к снимку.

Пользователи сразу отреагировали на публикацию и акцентировали внимание на невероятной красоте Анны Седоковой.

"Шикарнейшая, сочная, настоящая", "Красотка", "Красивая девушка Анна. Мы бы очень хотели пригласить вас к нам", "Какая вы красивая", "Аня, ты супер!", "Вау, обожаю!", - написали они в комментариях.

Ранее мы сообщали, что исполнительница Анна Седокова порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в купальнике.

«Живу своей лучшей жизнью», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова в купальнике позирует на яхте с маленьким ребенком. Как можно заметить, звезда довольно улыбается, пока мальчик смотрит, как работает мотор лодки.

Напомним, Седокова сверкнула пышными прелестями в платье с огромным декольте

А еще Politeka писала, что Седокова в коротеньком топе возмутилась на жесткую критику

Также Politeka сообщала, что знойная Седокова в наряде с декольте сверкнула необъятной радостью