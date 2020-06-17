Популярная российская актриса Кристина Асмус показала себя в постели и поделилась любопытным фактами о себе

Новый пост звезда разместила в своем Инстаграме, передает Politeka.net. Асмус отметила, что чаще, чем о ее отношениях с мужем – известным комиком Гариком Харламовым – ее спрашивают только о фактах из ее жизни. В связи с этим артистка решила приоткрыть завесу тайны.

Она рассказала некоторые подробности о себе. Так, звезда упомянула, что не любит чистить зубы холодной водой, не знает, как расположены некоторые внутренние органы, любит нюхать гели для душа, а также, что впервые она поцеловалась в 17 лет.

«Я обожаю семечки! Но я не люблю есть уже очищенные (даже если жаренные), это всё не то! Мне надо обязательно самой чистить. Даже, если весь стол, пол, диван и я сама в очистках. И даже, если маникюру капец - это всё равно прекрасный наркоманский процесс», - добавила актриса.

Рассказ о себе Асмус сопроводила собственной фотографией. На снимке актриса сидит в своей постели, поджав под себя ноги. На ней черные штаны и короткий топик с глубоким декольте. Волосы звезда собрала в хвост, а свой образ дополнила минимумом косметики.

Поклонники комментируют фото звезды.

«Такая красивая на фото», «Будьте счастливы с Гариком. И побольше вам ролей. Вы замечательная актриса», «Жаркое фото. Плавит взгляд. Волосы по ветру летят... В глазах огни мегаполиса! В жизни только белые полосы», - пишут люди.

Напомним, бесстыжая Асмус прижалась к бородатому незнакомцу, это попало на камеру.

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